民眾黨主席柯文哲結束21天的訪美行程，今日一早返抵台灣，外界關他何時去領表登記選總統；對此，柯文哲透露「明天就去處理」，5月20日前審核過會開記者會；這也意味藍白合恐破局。對此，民進黨立委認為，藍白合恐會吞食國民黨不分區政黨票，得不償失。

國民黨立院黨團曾銘宗表示，當然有合作空間，共同目標下架亂政民進黨，大方向大家一致，就有合作的空間，歡迎柯文哲一起合作。

他痛批，民進黨執政要水沒水、要電沒電，過去馬政府執政，台海是最安全穩定，蔡政府執政7年，台灣被國際討論是最嚴峻的地方，這是和平與戰爭的對照。

李德維指出，整合非綠部分，要面對現實，柯文哲有自己想法，很多事情要水到渠成，不能勉強，公平競爭基礎下，只要為中華民國好，都是好事情。

國民黨立委賴士葆認為，現在誰跟誰配都很多組合，柯文哲520宣布選總統，未來郭柯配就沒有了，國民黨要走自己的路。

賴士葆指出，非綠雖然沒辦法整合，但是一個聯盟要下架民進黨，聽不懂柯文哲講的話，他說不要下架民進黨，那他選總統幹嗎？選假的？選總統就是要當選，他要選總統，我們要選總統就是共識，分進合擊，看要如何整合。

民進黨立委許智傑表示，藍白合對民進黨有影響，但能不能合是最大問題，柯文哲個性不是這麼容易聽國民黨的話、唯命是從，所以藍白合困難度比較大。

民進黨立委趙天麟指出，柯文哲是民眾黨主席，也會推出立委和總統候選人，藍白合對誰有利，柯文哲要去考慮；對民進黨來講，我們盡可能拿出政策牛肉，穩健爭取連任的機會。

趙天麟強調，藍白合不合，不會是我們最重要的考慮，而是總統牌、立委牌整合成功，大步向前，要提醒國民黨引清兵入關，藍白合的結果去吞噬自己不分區政黨票，反而得不償失。