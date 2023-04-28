蔣萬安28日陪同行政院長陳建仁視察捷運環狀線東環段的Y36站，會前受訪。（陳薏云攝）

行政院長陳建仁28日率中央部會前往北市松山車站視察東環段路線的Y36站，而台北市長蔣萬安先感謝中央通過東環段核定，不過蔣萬安也當面向陳請命，目前台北市捷運工程仍有幾段在招標，因為疫情缺工缺料、物價上漲等不利因素，希望中央能夠給予協助幫忙。另也希望陳建仁能盡速核定北市警察相關勤務繁重加給經費。

蔣萬安會前受訪表示，他上任後有關捷運興建都積極和中央溝通協調，也很感謝中央正式核定東環段，接下來也會進行後續程序，朝向2年內動工的目標前進，其實不止捷運東環段，南北環段幾個區段標發包，同時包括萬大線一二期，信義東延段等，現在瞭解施工進度達到70％，萬大線一期工程也達到65％，會積極全力興建。

蔣萬安表示，感謝陳建仁偕同中央部會關心台北捷運東環段興建，希望未來包括信義東延、萬代一二期，因為疫情缺工缺料、物價上漲等不利因素，中央都能夠給予協助幫忙。

另外蔣萬安也提到，除了捷運興建遇到的困難，也會向陳建仁請託，希望中央能盡速對於北市一直爭取警察相關勤務繁重加給，基層警員非常辛苦，危險性高，希望中央能盡快核定，給予基層相關幫助，照顧他們，也維持地方治安。

至於東環段雖可以解決內科問題，但若之後民生汐止線也開工，可能會造成交通黑暗期，蔣萬安則表示，市府都有整體規畫，民生汐止線現在進度，北市也跟新北溝通好了，會做整體一致規畫，確保周邊交通民眾生活衝擊降到最低。

而蔣萬安致詞時則指出，東環段的核定，對大台北地區來說具有相當大的意義，完工後將與環狀線南北環段及營運中環狀線第一階段銜接，形成49.3公里、42座車站的首都環狀線，東環段是解決內湖交通重要的一步，另外民生汐止線也有助於解決北市交通壅塞都是紓緩內科地區交通瓶頸的解方。

台北市捷運局進一步說明，東環段路線全長約13.25公里全線採地下化方式興建，總經費1024億元，(中央補助202.56億元、北市府822.3億元)，共設10座車站及1座機廠。其中有4座車站分別與民生汐止線、松山新店線、板南線及淡水信義線交會，預計工時9年半全線完工。

捷運局特別提到東環段工程的施工困難度及風險相當高，如須穿越基隆河、松山火車站、台、高鐵隧道以及既有捷運路線及車站下方。為實現三鐵共構，並兼顧營運中車站之安全將會採取輔助工法；克服營運中車站下方之連續壁及基樁，工程規劃將採縮小施作範圍搭配多階段來因應以達到分散風險及有效掌握期程。