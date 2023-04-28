中共中央外事辦主任王毅27日在北京會見巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）。王毅表示，中巴鐵杆友誼，歷經國際風雲變幻考驗，不會因時勢變化而動搖，稱讚巴方在涉及中方核心利益和重大關切問題上與中方站在一起。穆尼爾回應，巴中關係比海深，比蜜甜。

大陸外交部網站顯示，王毅表示，巴基斯坦軍隊是巴國家安全穩定的堅定捍衛者，也是中巴鐵杆友誼的堅定維護者。中巴鐵杆友誼建立在相互尊重、相互信任、相互支持的基礎上，歷經國際風雲變幻考驗，得到兩國人民廣泛擁護支援，具有強大生命力，不會因時勢變化而動搖。

王毅強調，中方讚賞巴歷屆政府和各黨派堅定奉行對華友好政策，在涉及中方核心利益和重大關切問題上與中方站在一起。中方將繼續堅定支持巴維護主權獨立和領土完整，支持巴實現團結穩定和發展繁榮，支持巴作為穆斯林大國在地區和世界上發揮應有作用。無論國際形勢如何變化，中方永遠是巴基斯坦可以信賴的戰略合作夥伴。

王毅指出，中方願與巴方在後疫情時期重啟各方面交流，推動中巴關係保持高水準運行、兩國合作實現高品質發展。雙方要以一帶一路倡議提出10周年和中巴經濟走廊建設啟動10周年為契機，推動走廊提質增效，幫助巴增強自主發展能力。

穆尼爾表示，中方是巴方鐵杆兄弟，巴中友誼比山高，比海深，比蜜甜。不斷深化巴中全天候戰略合作夥伴關係是巴外交政策的基石。巴方堅定支持中方發展強大。無論國際形勢如何變化，巴方將始終與中方同甘共苦，命運與共。巴軍隊堅定支持巴中關係進一步發展。

雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。