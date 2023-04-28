全國小學田徑錦標賽將於5月3至4日在澎湖縣立田徑場舉行。新北市選拔來自34所學校、共55位優秀選手代表參賽，今在板橋第一運動場舉行授旗儀式，教育局副局長劉明超為代表隊授旗，並勉勵所有選手們能再次挑戰自我，勇奪金牌，爭取連霸。

教育局表示，每位選手皆是新北市小學運動會田徑賽事中擁有傑出表現的好手，經由教練團於賽前為期2周的集中訓練，加強培訓及教導，代表隊選手們皆已蓄勢待發，準備再創連霸佳績。

本次錦標賽包含男子組及女子組所有競賽項目，新北市代表隊將全數參與，執行總教練陳文祥表示，代表隊在男、女生隊12＊100公尺大隊接力、4＊100公尺、4＊200公尺接力、男生跳高，皆具有強勢奪金實力。

今年在市小運獲得女子100公尺冠軍的土城國小鄭妤苓，在爸媽的鼓勵支持下就讀學校體育班，從起初因訓練辛苦的稍微排斥到如今對田徑的執著入迷，並逐漸地在各大賽場展露頭角。

另，今年全國各大賽跳高場的常勝軍集美國小賴宥言，在歷經多場比賽洗禮，突破自我、挑戰夢想，今年的市小運一舉打破跳高大會紀錄；近二年來，藉由訓練及比賽，鍛練堅強意志、面對瓶頸勇於挑戰，終能以優異成績入選代表隊。

新北市體育總會劉富福秘書長、田徑委員會吳清標主任委員、國民小學體育促進會陳學添理事長今也到場為小選手們加油打氣。吳清標並致贈加菜金，勉勵所有選手為新北市爭光，預祝代表隊選手們再創高峰。