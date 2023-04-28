行政執行署屏東分署5月2日辦理「123拍賣會」，當天最特別的標的是一部紅牌重型機車。義務人在網路刊登不動產租賃招租廣告，屏東縣政府地政處認男子並非合法經紀業者，民眾需透過他居間聯繫才能知道不動產租賃資訊，公開進行不動產租賃的媒合行為且反覆從事仲介業務，已違反不動產經紀業管理條例相關規定，裁處10萬元罰鍰，義務人未繳，案件移送法務部行政執行署屏東分署執行。

分署受理後，曾扣押義務人存款，但只有執行到幾百元，執行人員多次現場訪查，終於在屏東市區騎樓發現他名下這部白色重機，男子主張他只是幫人代管不動產，不知道刊登招租廣告還有資格限制，拒不繳納罰款，書記官遂通知拖吊業者到場協助執行。

由於重機車體龐大且龍頭鎖住，停放的騎樓狹窄與路面又有高低差，拖吊業者耗費近2小時才將重機拖離現場，執行過程頗為辛苦。

屏東分署表示，這部光陽MYROAD700i重機為699cc，白色車體帥氣十足，里程數僅4306公里，車況養護良好，通勤旅遊皆宜，免打檔易騎乘置物空間超大，當天為第一次拍賣。

此次聯拍動產物件另有中古汽機車、陽信商銀及大正系統股票，5月2日上午9點半開放觀覽、10點登記領號碼牌、10點半喊價，價高者得標；不動產則有枋山的透天厝，座落屏東市、恆春、高樹、春日、佳冬與內埔的土地，以及泰武和三地門的原住民保留地。