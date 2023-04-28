彭博率先報導該消息，據了解，該措施仍在初步討論階段，部分官員指出，此將傷害與中國的商業關係。

德國政府相關部會並沒有立即證實該消息。

如果該出口限制措施屬實，預計德國有兩家公司將直接受到影響，即化工大廠巴斯夫(BASF)和默克(Merck)。但兩家公司都沒有提出相關評論。

巴斯夫周四在法蘭克福的股價大跌4.3%，默克則下跌0.5%。

據一位消息人士指出，執行出口管制最快和最實際的執行方式，就是將德國軍民兩用的商品和服務列出名單。

如果德國執行了出口管制，就是加入了其它夥伴國家的行列，共同將中國切斷於晶片製造供應鏈之外。荷蘭的半導體設備商艾司摩爾(ASML)和ASM國際，在上個月都制定計畫，限制了半導體技術的輸出。

德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)曾在三月指出，德國可以對中國實施出口限制，以防止德國失去技術優勢。

德國已經邀情中國總理李強，在六月訪問德國，並進行談判。德國總理蕭茲(Olaf Scholz)已於去年11月訪問中國，為G7國家首個在新冠疫情後訪問中國的領導人。

德國正在重新評估對中國的關係。德國總理蕭茲的聯合政府正施壓，要求中國實施更公平的市場準准入，但是他們也越來越擔心北京已成為一個戰略對手。