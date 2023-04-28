一名網友平時熱愛網購，母親也已習慣幫忙收包裹，日前母親收包裹後打開，並傳給原PO一張詭異貼圖，原PO一看發現竟是整大盒保險套，母親說「自己有分寸一點」，父親說「兒子你不錯哦！比爸爸還厲害」；而最令其他網友傻眼的是，原PO崩潰說「不就還好，他沒發現我還買了一支按摩棒」。

該網友在Dcard發文，他平時非常喜歡網路購物，從衣服到食物到直接在手機上操作解決，他的媽媽也已習慣幫他收包裹，「老媽也被我訓練到一收到包裹就會拍照給我看」，他平時也會買東西送媽媽，對方有時會直接拆開包裹跟他說是什麼東西，沒想到近日卻發生讓他崩潰的事。

一名網友平時熱愛網購，母親也已習慣幫忙收包裹，日前母親收包裹打開後，傳給原PO一張詭異貼圖，原PO一看發現竟是整大盒保險套。（翻攝自Dcard）

近日媽媽幫原PO收包裹後，拆開看完裡頭物品後，傳給原PO一張奇怪的貼圖，原PO原本還納悶，直接看到媽媽拍的照片才知包裹是整整6盒保險套，正當他崩潰想理由時，媽媽傳訊息說「自己有分寸一點，這不便宜」，後來爸爸也笑說「兒子你不錯哦！比爸爸還厲害，很早就開始秋了喔」。

原PO最後發文說「不就還好，他沒發現我還買了一支按摩棒，以後不給我媽拆網購了啦」；其他網友歪樓笑說「訂按摩棒是要幹嘛」、「所以我說那個按摩棒的使用心得呢」、「所以戴套套的人是原PO還是對方」、「我真的笑死 媽媽拜託不要這樣」、「你都念大學了，所以爸爸是多晚才開始秋」。