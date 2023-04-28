響應「430國際不打小孩日」，台南市政府規畫辦理多場社區宣導活動，推廣正向管教；南市府社會局指出，今年1至3月間台南兒少通報案件逾300件，顯示兒少不當對待事件仍層出不窮，市長黃偉哲盼所有家長響應不要打小孩，並請大家一起發揮影響力，讓孩子們在沒有責打的環境中，健康快樂成長。

每年4月30日是「國際不打小孩日」，全球串聯用愛與擁抱的正向教養方式取代打罵與咆嘯，給孩子一個快樂的童年。

南市社會局長盧禹璁指出，今年1至3月間，全國共計受理約近3萬8000件家暴通報案，其中約6000件為兒少案件，台南就有300多件，不盡然都是兒虐案，通備案件包括身心虐待、不當管教、疏忽照顧及意外等，也顯示大家的警覺性都提高了。

黃偉哲表示，在兒少議題上，大家都能發揮影響力，如發現身旁孩子疑似受到遺棄、疏忽照顧、身心虐待及性剝削等不當對待等，請盡速撥打110或113專線通報，或至「社會安全網-關懷e起來」網站線上通報，協助寶貝們遠離暴力。

社會局表示，法務部今年3月已公布民法第1085條修正草案，強調父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，尊重子女人格，不得對子女為身心暴力行為，並刪除原本賦予父母懲戒權的文字。

另有愈來愈多研究指出，打罵對孩子會產生長遠的負面效應，如孩子長大後情緒控制技巧差、與同儕互動較具侵略性、未來有焦慮及憂鬱症風險較高、語言能力較差等。

社會局強調，成年人的體罰可能為小孩帶來不可抹滅的影響，所帶來的生、心理影響常常到小孩成年後仍難以復原，更甚者，會造成惡性循環，讓下一代小孩也遭到體罰毒害，全民一起響應正向教養，才能給孩子快樂的成長環境。