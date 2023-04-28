有意角逐共和黨總統初選的白宮前國安顧問波頓（John Bolton）26日抵台，已與國民黨主席朱立倫會面，5月1日也將與蔡英文總統、副總統賴清德同框；國民黨立委認為，掀起哈台風能增加能見度；民進黨立委指出，親身拜訪台灣對波頓選舉提出政策也有幫助。

國民黨立委賴士葆指出，波頓要選總統來台，而幾乎全世界國家都來台灣打卡，掀起「哈台風」是好事，增加台灣國際能見度。

不過，賴士葆擔心，恐讓台灣真的推向戰爭，現在政府各方面的準備，義務役從4個月延長，還有保二總隊訓練上戰場，美國兵推都來不及救台灣，把武器彈藥放在台灣，變成軍火庫後對台灣安全不是好事。

民進黨立委羅致政分析，不去看波頓來台的動機，但這個時間點來台，會帶給台灣重要訊息，也能更了解台灣發展，美國會繼續扮演重要腳色，親身來台了解，對他很有幫助。

羅致政指出，波頓長久以來是強力挺台，也提出很多主張，同時跟兩個政黨談，也是要了解目前局勢，兩黨對於兩岸局勢共同和不同看法，對於他提出政策主張有深入了解。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，波頓是重量級人物，國民黨團表達歡迎，他也去拜訪朱主席，也會去拜訪各黨派，促進台美關係。