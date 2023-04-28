為因應人口結構高齡化之趨勢及滿足原住民長者需求，新北市原民局於林口區麗園市民活動中心設置新北市林口區原住民文化健康站，今（28日）在林口區麗園市民活動中心辦理揭牌儀式，也是新北市所設置的第25站，盼能透過提供在地長者關懷、共餐等多項照顧服務，在每週互動交流中，能給予原住民長者心靈及生活寄託。

特別的是，新北市迎來的第25站原住民文化健康站，是由新北市沙瓦爾浪部落文化藝術團所承辦，該藝術團曾參與許多表演及比賽，也擅長演出阿美族的複音歌謠，因為重視原住民族文化，未來藝術團將配合文健站長者族群別，安排不同的文化課程，讓長者們學習不同族群或部落的歌謠及文化。

全國原住民族人口數已逾58萬人，其中近5成左右族人生活在都會區，然而都市原住民多數散居在各地，不像在部落生活般容易形成緊密的情感，也較不利於保存語言文化，由於鄰里間互動少，原住民長者經常獨自在家，缺乏照顧與關懷。

新北市原民局表示，根據最新人口統計，設籍新北市55歲以上原住民長者計9662名，其中林口區占了337名，希望透過透過原住民文化健康站，鼓勵原住民長者走出家門，參與原住民文化健康站各項活動與課程，添加生活樂趣，同時營造據點建構為傳承原住民族語言、文化的重要平台，未來新北市原民局將持續營造可近性之多元的照顧服務，打造原住民長者第二個家，讓新北市成為高齡友善城市。