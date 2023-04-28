英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）指出，半導體產業通常在下半年表現強勁，今年應該也是如此，已在市場上看到些許復甦情況出現，不過，整體而言還是蠻艱辛的。

對個人電腦不悲觀的季辛格也預估，今年出貨量可望有2.7億台，之後，每年將成長至3億左右。若一切順利，個人電腦出貨將又回到2022年榮景。約1年前，個人電腦的需求攀上高峰後，就此開始下滑迄今。

彭博社指出，季辛格目前遇到的難題重重，像是庫存水位高、需求疲弱以及市占率減少等。不過，正在加快腳步導入新生產技術的英特爾，若要見到顯著成效的時間點可能要到2025年。

雖然英特爾的這位執行長一直強調，公司已出現轉機，但外界質疑，英特爾的競爭力是否還可匹敵，同時，英特爾在去年股價狂瀉近50%，何時能恢復以往雄風。

今年至現在，英特爾股價已上漲13%，但預估本季每股應該還會虧4美分。至於毛利率方面，可望從上季的34.2%，估增至37.5%。相較之下，外界預估毛利率為41%。

彭博社指出，因景氣不好，英特爾的產能一直無法全開，產能利用率減少之下，難免會傷到獲利能力。季辛格表示，英特爾今年下旬應可增加產能，但在未增加產能之前，毛利率不容易回復至以前的水準。

在英特爾伺服器以及個人電腦稱王時，毛利率超過60%都是家常便飯。根據調研單位IDC統計，第一季個人電腦出貨量下降29%至5690萬台，低於疫前2019年初的表現。

英特爾在更賺錢的伺服器業務上急起直追，但還是落後於像是超微，以及亞馬遜旗下的雲端運算子公司AWS等強勁對手之後。英特爾指出，伺服器與網路業務的需求趨緩，但尚未到達底部。但投資公司Benchmark認為，英特爾雖沒釋出大好消息，但還是算利多的。