▲查緝後命棄置者清除並開單告發。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲七堵山區晚間被查獲的棄置物和棄置者，命其運回。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲瑪陵派出所通報監視器拍到疑似棄置車輛，後果然查獲逮人。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市環保局長馬仲豪表示，將會持續洛行乾淨家園政策，不只市區，山區也會持續加強查緝，請棄置者不要心存僥倖。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

跨區倒垃圾！ 基隆環保局抓新北業者山區非法棄置

基隆市環保局近日加強查緝山區非法棄置廢棄物行為，其中以七堵瑪陵山區為例，與本月8日至15日短短一周內就查獲3件，均為車輛載運廢棄物非法棄置案件，其中甚至有新北工程業者「跨區」偷倒，最高可裁罰30萬元。環保局長仲豪表示，將會持續嚴加查緝違法者，以落實市府「乾淨家園」政策。

環保局表示，有鑒於山區常有違法者開車棄置廢棄物，稽查隊針對山區巡查勤務不間斷，除有人力埋伏跟監可疑車輛外，針對廢棄物棄置熱點，也會定期調閱環警沿途架設的監視器蒐證取締。

今年度4月份環保局執行查緝山區非法棄置廢棄物行動中，七堵瑪陵山區共破獲3起車輛載運廢棄物非法棄置，每案最少裁處新臺幣6萬元以上罰鍰。

查獲的3件棄置案中，首起於4月8日接獲瑪陵派出所通報，晚間8時許一輛載有廢棄傢俱、大型魚缸的貨車，從北二高大埔交流道直接駛至七堵瑪東大同路山區路旁棄置，被派出所沿途的監視器全程監控。稽查人員依監控畫面查出車輛來自新北市一工程行，依違反廢棄物清理法規定，開單告發，責令交待流向並立即清除。

第2起於4月11日，環保局在東新街進行山區例行巡查時，發現草濫公墓前產業道路棄置大量木材廢棄物，經現場蒐證時，稽查人員抽絲剝繭，從木材縫隙中發現疑似行為人資料，並通知到案說明，該行為人坦承棄置後，依違反廢棄物清理法告發。

第3起於在4月15日的清晨，清潔隊七堵轄區班與稽查隊在巡查瑪陵偏僻山區時，發現一貨車疑似正在傾倒物品，即刻上前攔車檢查，全程都有錄影存證。司機承認丟棄的均為家中廢棄物，貨車也是自己的，環保局稽查員責令立即清除，並提供清運流向後，當場開單告發。

由於3起山區非法棄置廢棄物案件中，另有新北市工程業者涉入，環保局將透過3月份成立的「基北北桃環保交流合作平台」，啟動環保跨區管制作業，移請新北市環保局依循查辦。

環保局長馬仲豪表示，市府推行「乾淨家園」政策絕不只有市區，也包含山區。也提醒業者及個人，務必遵守相關法規，妥善處理廢棄物，勿存僥倖心態而違法。