JOEY GALLO REVENGE TOUR ON THE YANKEES 💣#MNTwins

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“HEY GALLO WHY COULDNT YOU DO THAT IN NEW YORK YOU BUM!”



Yankee Fans showing Joey Gallo some Love!!! pic.twitter.com/OG9uOxHkiL — Barstool Baseball (@StoolBaseball) April 25, 2023

近年受制於防守布陣的明星外野手賈羅（Joey Gallo），本季以1年1100萬美元合約加盟雙城，25日在對決前東家洋基的比賽，賈羅在第4局敲出陽春全壘打後，一名似乎是洋基隊的球迷在觀眾席上大喊，「你為什麼在紐約沒有這種表現，你這蠢蛋。」影片也透過推特在網路上傳開。

面對洋基的系列賽第3戰，賈羅再次開轟，也是本季第7發全壘打，本次系列賽當中，賈羅8個打數敲出3安，包含2發全壘打，打下3分打點，幫助雙城自2001年以來，對陣洋基再次拿下系列賽，本季雙城以15勝11負登上國聯中區龍頭。

季初因為肋間肌拉傷缺席一段時間，賈羅還未滿聯盟規定打席數，多項打擊成績未能入榜，但至今為止的16場比賽、46個打數中，賈羅繳出2成61打擊率、7轟及14分打點，長打率接近8成，OPS值（整體攻擊指數）為1.141，將過去自殺棒的姿形象一掃而空，這樣的表現令洋基球迷難以置信。

本季大聯盟嚴加禁止內野守備布陣，身為典型強拉式打者的賈羅因而受惠，一內年蛻變成為截然不同的球員，洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為這是意料中的事，「賈羅擊球力量強，是一個能掌握好球帶的打者，他在雙城取得成功並不讓人訝異，來到洋基是他球員生涯最艱難的時刻，但他從來沒有逃避，盡可能去面對挑戰，我很尊敬他的職業態度。」