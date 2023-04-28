中共中央網信辦秘書局近日發布關於開展「清朗·優化營商網絡環境 保護企業合法權益」專項行動的通知，即日起在大陸全國範圍內啟動為期3個月的專項行動，重點治理惡意散布所謂「民營企業賣國論」「民營企業離場論」「國進民退」等論調，渲染醜化、煽動抵觸國有經濟、民營企業等十類網路亂象。

通知中列出要重點治理十類網路亂象，包括採用「貼標簽」「帶節奏」「放大鏡」等方式惡意散布所謂「民營企業賣國論」「民營企業離場論」「國進民退」等論調，渲染醜化、煽動抵觸國有經濟、民營企業。

洩漏企業商業秘密，虛構企業家私生活話題，炒作企業家個人隱私，洩露企業家生物識別、醫療健康、金融帳戶、行蹤軌跡、家庭住址、身份證號和電話號碼等個人資訊。

採用「標題黨」歪曲新聞原意、斷章取義企業家過往言論和片面解讀企業財務報表等方式，干擾企業正常經營。

惡意集納企業負面資訊、謀取非法利益，以及發布企業和企業家負面報導、評論後，以刪帖、消除影響為名索要財物、要求投放廣告和開展商業合作等。

蹭炒涉企熱點事件進行惡意營銷，以及跨平台多帳號密集發帖惡意攻擊企業、企業家。

上週召開的中央全面深化改革委員會會議指出，要充分考慮民營經濟特點，完善政策執行方式，加強政策協調性，切實解決企業實際困難。要把構建親清政商關係落到實處，引導促進民營經濟健康成長。此外，昨日中國公佈數據，今年一季度全國新設民營企業203.9萬戶，按年增逾一成。