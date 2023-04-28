家運不順可能是祖墳出了問題，一名網友在臉書發文表示，附近有戶家族運勢差，很多成員都車禍身亡，只留下幾個人，他們請風水老師幫忙查看祖墳，最後決定要遷葬，沒想到開棺時全場驚呆，因為裡面竟是一具「蔭屍」（屍體葬後不腐化）。

該名網友在《靈異公社》發文指出，他們附近曾有件轟動的大事，一位老奶奶過世後，以土葬方式安葬，安葬後的15年，家族許多成員陸續車禍身亡，只剩下幾位，他們直覺不單純，認為可能祖墳風水出問題。

風水師前往祖墳查看，提出很多質疑，最後決定選個良辰吉時遷葬；撿骨師開棺那一刻，全場都驚呆了，因為發現竟是一具全身不腐爛的屍體，「老奶奶全身發黑，長滿鬍鬚，眼睛還會開眼看人。」

他們趕緊請來道士破法，道士直言「蔭屍專門吸血緣後代的血！」最後道士做完法，將屍體火化後，重新找地方安葬。原PO表示，該事件傳出引起周圍墳地家族不安，紛紛前往撿骨，才發現有些屍體剩下手、腳或下半身，直呼「原來整個墳場都是養屍地，養屍地是會傳染的，真的會要人命啊！」

曾在殯儀館擔任接體員的網紅作家大師兄在《震震有詞》節目中表示，蔭屍比想像中的還要多，通常是以屍袋提到火化現場，他們檢查完後，就會把蔭屍「抱」到爐台上火化。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！