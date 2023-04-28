前總統馬英九日前應邀參加希臘「德爾菲經濟論壇」，頭銜在官網上數度被變更，目前為「中華台北國民黨前總統」引發爭議；外交部則認為是受背後惡意勢力指使。對此，國民黨立委賴士葆批評，外交部不能碰到問題就推，馬英九是民間人士，對於稱謂該計較是官方單位，應該扛起這個責任。

賴士葆指出，接到馬辦拍的一張照片，馬英九的椅子上就是寫總統先生，主辦單位為什麼後來又來改好幾個版本，外交部要出面說明，不是讓馬辦承受。

賴士葆表示，希臘總統也為此道歉，稱他是總統先生，不知道什麼緣故被改，外交部不能碰到問題就推，馬英九是民間人士，對於稱謂該計較是官方單位，扛起這個責任。

民進黨立委羅致政指出，馬英九前總統只有一個頭銜，就是中華民國前總統，任何不同稱呼就是矮化，而且被改了很多次。

羅致政表示，用什麼身分應該一開始就要說好，如果是用國民黨前主席或前台北市長身分，去之前就要說好，馬英九為去而去，不惜犧牲台灣和國家尊嚴和地位非常遺憾。

民進黨立委許智傑呼籲，希臘用這種矮化頭銜，馬英九應該也要表態，這才表現出馬英九護衛台灣的風骨，不要被矮化還要去。