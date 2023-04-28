嘉義市知名議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（下簡稱田慎節），在去年9合一大選創造大量話題，當選也因為外型靚麗備受外界關注。中華職棒昨（27）日比賽，味全龍與富邦悍將於嘉義市對戰，田慎節也站到龍隊專屬啦啦隊「小龍女Dragon Beauties」旁大跳應援舞，幫助味全龍最終以9:2大勝富邦悍將，讓網友直呼「感謝議員火力支援」。

田慎節昨在臉書帳號「Molly 翎熹」貼出自己在棒球場的照片，並表示「我不會跳舞，也還沒減肥，請大家手下留情，歡迎大家來嘉義看球，全壘打很好看！」結果經過短短半天，就有1.2萬人按讚，並有近300則留言，人氣相當火熱。

網友紛紛留言表示，「感謝議員熱舞帶動我龍的火力」、「剛剛直播有看到妳在跳舞！」、「議員一跳起來，我龍就開啟了9分大局XD，今天穿的好緊好辣太強惹吧！建議議員加入小龍女了啦！」、「妳來就全壘打了」、「味全龍的勝利女神」、「想搬去嘉義了」、「我想看議員跳世界名曲：炸裂！」、「妳一跳，味全龍直接攻了一輪，主播都在說妳這個幸運女神」。

另外對於田慎節提到自己還沒減肥，支持者也強調，「不用減肥啦，這身材很讚」、「你這身材不用減好不好」、「有點肉才性感」、「不要減，這樣剛好」。

網紅小商人27日則發文取笑田慎節，「幾分鐘前看到我們顏議員在嘉義市棒球場跟小龍女們跳應援，有比較有傷害。小龍女超讚。」田慎節本人看到後，隨即回了10個問號，讓網友哈哈大笑。