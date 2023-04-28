澎湃新聞報導，中國大陸國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）28日表示，今日預計發送旅客1595萬人次，計畫開行旅客列車10848列。27日大陸全國鐵路共發送旅客1121.5萬人次，開行旅客列車9901列。預計4月29日為客流最高峰日，將發送旅客超過1900萬人次，超歷史最高峰日10％以上。

大陸鐵路五一小長假運輸自4月27日至5月4日，為期8天，大陸鐵路預計發送旅客1.2億人次，較2019年同期增長20％，逾歷史同期最高水準，日均發送旅客1500萬人次。國鐵集團客運部稱，大陸優化調整疫情防控措施以來，鐵路客流增長勢頭強勁。今年五一小長假，旅客出行需求旺盛，從鐵路12306預售情況來看，預計長假首尾長途客流為主、中間短途客流為主。來自國鐵集團的最新統計，截至今天8時，已售出五一小長假運輸期間火車票6908萬張，其中，北京至上海、成都至西安、武漢至上海、北京至瀋陽、北京至青島、深圳至長沙、廣州至長沙、武漢至長沙、北京至呼和浩特、廣州至南寧等方向客流量較大。

鐵路部門提醒，利用互聯網或手機用戶端購票的旅客，鐵路12306網站（含手機用戶端）是官方唯一火車票網路售票管道，且不收取任何附加費用，旅客一定要透過官方管道購票，維護自身合法權益。鐵路部門將根據客流需求和車票預售、候補購票情況，靈活動態安排運力投放，有出行需求旅客請留意車站公告，或通過鐵路12306網站（含手機用戶端）查詢列車開行資訊。假日期間，鐵路客流量較大，請旅客合理安排行程，盡可能錯峰出行，預留充足時間進站乘車，旅途中加強自身健康防護，共同維護良好出行環境。