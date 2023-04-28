大陸國台辦主任宋濤表示，台灣當局認同體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸協商談判就可以恢復。（吳泓勳攝）

大陸國台辦與海協會28日舉辦紀念「汪辜會談」30周年座談會，不同於日前海基會舉辦時避談「九二共識」，陸方全場貫徹強調。大陸國台辦主任宋濤表示，辜汪會談30年歷史啟示中，顯示「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針，也多次強調，只要台灣當局認同體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸協商談判就可以恢復，台灣同胞關切問題就能得到解決，重申台獨與和平發展水火不容。

宋濤表示，堅持「九二共識」是兩岸關係大是大非的問題，也注意到近一段時間來，台灣各界呼籲堅持「九二共識」的聲音多了起來，反映台灣同胞對兩岸關係和平發展的心聲。

宋濤表示，辜汪會談開啟兩岸關係由對峙走向對話，由對立走向合作的新階段，凝聚出的「九二共識」作為兩岸協商談判基礎的重要地位，展現兩岸以溝通化解分歧，樹立了在一個中國原則基礎上兩岸平等協商的典範與政治智慧，至今依然啟迪兩岸關係的現實與未來。

宋濤也表示，不管遭遇多少干擾，阻礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少，恢復兩岸交流和人員正常往來是兩岸同胞的共同願望，也是發展兩岸關係的迫切需要。

他表示，將積極推動實現兩岸人員往來正常化，交流合作常態化，堅定不移擴大兩岸交流合作，盡最大努力為兩岸同胞往來提供便利條件，讓兩岸交流更深更實，讓家人的心更靜，情更濃，並完善台灣同胞福祉制度政策，支持台胞台企融入新發展格局，參與高品質發展，分享中國式現代化進程的巨大歷史機遇。