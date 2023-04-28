勞動節長假倒數計時，下周又有聯準會（Fed）利率決策會議與蘋果財報，追價買盤乏力，台股呈「上漲無量、下跌有量」的價量背離架構，熱錢持續流出，外資連九日賣超，創去年九月以來最長時間，合計689.55億元；不過，台股下檔支撐依舊足夠，除季線仍處上升階段，3月低點15,186點與多方跳空缺口14,945點預期有撐。

此外，官股券商與外資對作，連九日買超，創下2020年疫情爆發以來次高紀錄，僅低於2020年5月4日至5月18日連11日買超紀錄，與2022年1月18日至2月8日，以及2020年3月11日至3月23日兩次紀錄持平，當時官股券商分別買超361.98億元、460.49億元。從個股角度，官股券商近九日買超前十大個股依序為聯發科、台積電、聯電、華新、台達電、中華、中鋼、長榮、華航及高力。其中聯發科與台積電更是獲官股券商加碼31.68億元與22.46億元。