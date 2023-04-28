TB-001「雙尾蠍」無人機

美國第7艦隊說，1架美國海軍P-8A「海神」（Poseidon）反潛巡邏機周五飛越台海上空。

據路透28日報導，「海神」飛越台海展現了每國對印太自由開放的承諾。此外，1名法國議員證實，就在兩岸緊張升高之際，該國軍艦最近穿越台海。

國防部今天說，從昨天上午6點到今天上午6點，國軍偵獲中方派出38架次軍機和6艘次軍艦，持續在台海周邊活動。其中越過海峽中線及其延伸線進入西南、東南和東北空域的軍機為19架次，更有1架TB-001「雙尾蠍」無人機繞台飛行。

國防部公布的航跡圖顯示，中共1架「雙尾蠍」無人機從福建省、廣東省交界出外海，飛入台灣西南防空識別區，隨後一路飛到台灣東南空域、東部空域，再從台灣以北的空域穿越海峽中線，飛返中國大陸沿海。

另一方面，法國參議院副議長兼友台小組主席李察（Alain Richard）周五拜會總統蔡英文時說，該國議會認為，台灣安全很重要，而他們正力促當局，對台海安全保持警惕，而最近法國軍艦通過台海，也再度證明了這點。

不過，他並未說明，法艦穿越台海是什麼時候的事。而無論法國或台灣政府也都沒有證實相關細節。至於台灣國防部只說，知道有這回事。