47歲主持人「小兵」薛紀綱昨(27日)在「最強狗仔」葛斯齊爆料下，揭露他背叛老婆王湘涵和金髮小三出軌熱吻的照片，而薛紀綱和王湘涵結婚9年，在節目裡超有默契的互動還一同獲得金鐘獎肯定，私下兩人受訪卻坦承旅行時不同調，薛紀綱愛把行程排滿滿，原本是會計劃必去景點的人，王湘涵則是走慢活路線，薛紀綱坦言後來學會配合老婆，脫口表示若是堅持什麼景點不去會死，回家「被老婆整死也不一定」。

薛紀綱和王湘涵過去以《下課花路米》得到金鐘獎殊榮，兩人工作上默契滿分，生活卻南轅北轍不同調，兩年前夫妻倆一起上《親子天下》專訪時就表示，旅行是認識一個人最好的方式，薛紀綱更自嘲如果兩人早點去旅行，可能就不會一起坐在這邊受訪。

小兵、湘涵《下課花路米》夫妻檔主持超默契，家庭靠協調｜親子天下

王湘涵喊冤說，自己是喜歡慢慢來的人，而薛紀綱喜歡熱鬧，「所以我們不適合一起旅行」。王湘涵提出自身看法，覺得喜歡在旅行中慢慢享受，進而對生活產生新的想法，薛紀綱則說：「我比較膚淺一點點，我就是要去買東西」，一家人過去委託旅行社到新疆旅行，5點就要起床，晚上11點才能吃晚餐，有如行軍般的行程讓王湘涵苦不堪言，笑說天天都好想回台灣。

薛紀綱解釋，接收到太太的抱怨後，之後全家人去韓國行程就相當鬆散，讓太太玩好玩滿、睡到飽，習慣早起的他則趁這段時間去喝咖啡亂晃，無奈笑說：「維持家庭和樂比較重要，否則你為了不去這個景點會死，你為了堅持去那個景點，你回家搞不好也死對不對，被老婆整死也不一定」。