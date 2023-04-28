民進黨台北市議員林延鳳28日於士林區福國、福華路口召開記者會舉行記者會，質疑當地「導盲行穿線」設置失當。（林延鳳辦公室提供／丁上程台北傳真）

民進黨台北市議員林延鳳28日於士林區福國、福華路口召開記者會舉行記者會，質疑當地「導盲行穿線」設置失當。（林延鳳辦公室提供／丁上程台北傳真）

民進黨台北市議員林延鳳28日與導盲犬學校、盲人重建院等單位，一同於士林區福國、福華路口召開記者會舉行記者會。由於該地點的「導盲行穿線」設置失當，不僅未連接人行道導盲磚，遇到人孔蓋「略而不設」，甚至還會撞到號誌桿，或錯行於逆向車道，致生意外風險。林延鳳直言，有關單位立即針對本市各設有導盲行穿線之路口進行體檢，未來劃設時更應由跨局處代表現地勘查，切勿「自掃門前雪」導致憾事發生。

林延鳳表示，台北市自2018年開始引進「三條線」外觀的「導盲行穿線」，交工處對此並稱「優先針對有聲號誌路口，依當地幾何條件因地制宜規劃」，並規定「不得跳過溝蓋」、「繪設於行穿線之中心為原則」、盲人行穿線「中心點應距行穿線邊緣至少1公尺，使視障者受引導時行走於行穿線範圍內」。

不過林延鳳直言，就記者會現場的福國福華路口，顯皆不符合有關原則，交工處卻無掌握。行穿線不僅沒有切齊人行道導盲磚，也無法有效引導至號誌桿按觸「有聲號誌」按鈕，甚至一不注意就會令視障行人走上車道，「越導越盲」，完全就是讓其在街頭「玩命」，兩局處「分工不合作」的結果，將導致嚴重後果。

交工處總工程司劉嘉祐受訪時回應，從今年開始，交工處陸續在有聲號誌的路口來設導盲行穿線，目前為止全市設置有38處，當時是希望先劃設導盲行穿線，再來設置人行道導盲磚，從實施之後的狀況看起來確實有改善空間，未來設置時，在路口轉角處會做整合規劃，在施工、設計上也會更緊密配合，包含導盲磚設置和障礙物排除的部分。

劉嘉祐表示，交工處會在一個月內針對已設置之路口逐一現場會勘，也會協調新工處協同改善。新工處主秘周國平則表示，會配合交工處，改善包含前進引導磚在內等人行道相關設施。