「登山女神」曾格爾與已婚富商爆出不倫戀導致官司纏身，遭正宮依侵害配偶權為由求償200萬，女星郁方要求退贊助爬山的款項，風波不斷；然而，先前曾格爾曾喊話，想成為史上首位攀登14座超過8000公尺高山女登山家，如今全球首位女性完攀14座8000米的頭銜已由大陸一名女登山家拿下。

根據《explorersweb》報導，大陸登山家董紅娟在兩位西藏嚮導的協助下，成功登頂希夏邦馬峰（Shishapangma），同時她也寫下歷史，成為首位完攀14座8000米頂峰的女性，而登山網站8000ers.com隨後便更新了攀登14座8000米高山紀錄者的名單。

然而，曾格爾去年九月曾提到，自己正努力完成攀登「14座8000公尺以上高山」的紀錄，目標成為第一個達成此里程碑的女性，雖然夢碎，但曾格爾仍在臉書大器地恭喜對方：「哇！恭喜史上第一位完攀14座的女性Dong Hong Juan（靜雪）！」

曾格爾留言祝賀對方。(圖/截圖自臉書)

事實上，曾格爾僅差2座大陸頂峰「卓奧友峰」、「希夏邦馬峰」就能夠完成夢想成為第一人，但由於希夏邦馬峰是唯一一座完全在大陸境內的山峰，因此許可證取得相對困難，而她在本月初也曾發文以「心碎時刻」形容自己只能看著其他登山者獲得許可進行攀登的心情。