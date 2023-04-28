全國中等學校運動會27日落幕，新北市選手共奪得122金97銀138銅，超越去年113面金牌，創隊史最多金。其中舉重項目締造1項全國紀錄；射擊、滑輪溜冰、舉重及田徑等4種類破9項大會紀錄、1項締造全國紀錄。其中三重高中競技體操莊佳龍選手更囊括6金，成為新北代表隊最多金牌數的選手。

三重高中競技體操莊佳龍選手、光復高中射擊陳妍卉選手及竹圍高中柔道團隊分別獲頒大會最高榮譽運動精神獎。

教育局指出，各種類代表隊奪金牌數成績以拳擊17金8銀13銅為最佳，角力以16金18銀32銅及競技體操以13金7銀5銅的好成績位居第2及第3順位，柔道以11金14銀11銅排於第4順位，同時是新北市奪金牌數前4強。

其中，競技體操三重高中莊佳龍選手超越去年5面金牌，在吊環、地板、單槓、跳馬、鞍馬、個人全能等6個項目皆奪得金牌，成為新北代表隊最多金牌數的選手，為超越自我做了最佳的詮釋。

安康高中舉重陳冠伶選手在高女組55公斤級比賽中，再以抓舉86KG、挺舉111KG、總和197KG破大會紀錄、破全國女子組紀錄的成績奪下金牌，為自己在全中運的參賽軌跡寫下史詩般的紀錄。