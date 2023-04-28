有些人花錢總是揮金如土，不顧月底是否吃土，但有些人談到錢則是斤斤計較，要從他們錢包掏錢出來比登天還難，《星座好朋友》運勢專欄分享以下5星座是省錢達人，但要他們從錢包掏錢比登天還難的前5名，依序是雙魚座、獅子座、巨蟹座、雙子座、金牛座不喜歡有多餘花費，也自然就存下不少錢財。

▍第五名：金牛座

金牛座對於工作和金錢特別看重，如果不工作就會非常沒安全感。他們很有耐性且特別能堅持，所以也是成功人士最多的星座之一，但他們是喜歡奢華和享受的人，屬於很會賺錢也很會花錢的人，同時對家庭也相當的看重。

▍第四名：雙子座

雙子座有著小聰明，可以做各式各樣的行業和事情，且也能輕鬆賺到一些錢財。他們也對於一些既單調沒趣又花錢的場合也沒什麼興趣，所以很少會有大筆支出。

▍第三名：巨蟹座

巨蟹座是出了名的顧家，雖然事業上的成功有限，但凡是賺了錢最想做得就是用在改善家庭生活上，讓未來更有保障。而且他們不會花費在毫無用處的東西上，交際應酬更是不會參加，也自然讓自己省下了不少錢。

▍第二名：獅子座

獅子座對於自己看的起的人或親朋好友肯為他們奢侈的付出，至於其他人則是比較小氣，尤其是看不上眼的人會覺得任何付出都是浪費的，認為用在自己身上還是比較實在，甚至各種虛榮的物品他們也看不上眼，自然也就省下一大筆錢財。

▍第一名：雙魚座

雙魚座非常勤勞，喜歡親自動手做任何事情，也包括自己賺取錢財，認為唯有把金錢牢牢的抓在手中才會有安全感。當然得到手的物品，自然也不敢讓它快速流走，能夠省錢的時候，都會想盡辦法省起來。