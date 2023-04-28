現場「模擬」學生遭到教師持剪刀筆畫恐嚇場景。（王志偉攝）

家長向議員楊華美遞交陳情書，縣議員韓林梅、林玉芬、哈尼．噶照等人都到場關切。（王志偉攝）

花蓮南區某國小老師被控霸凌學生，在課堂上摔書本，還持剪刀在學生面前筆畫，人本教育基金接到投訴，今上午由地方頭目、民代與學生陪同控訴校方放任不處理不適任老師；不過校方否認偏袒，已依校園霸凌防治準則調查，初步認為涉及不當管教；教育處則強調，目前老師已調離該班課務，並儘速產出調查報告，最重可解聘。

人本基金會全國校安中心主任張萍，今天偕同受害學生家長、該校家長會長、地方人士等到花蓮縣議會，向無黨籍黨團總召楊華美遞交陳情書，縣議員韓林梅、林玉芬、哈尼．噶照等人都到場關切。

人本基金會指出，該名教師去年8月到校任職後，就針對2名男學生，有不當的精神、肢體暴力行為，包括摔書本，摔椅子、丟學生鉛筆盒、拿愛的小手打桌子威嚇等；今年3月，因為孩子調皮拿剪刀對著球，這名老師還拿剪刀對孩子眼睛、脖子比畫，事後再推稱「是模仿孩子行為」，已經非常不適任。

家長哽咽控訴，校方至今仍未出面說明教師校長非但不通報，還教唆學生偽證，今年3月下旬就有老師告知校長，這名教師涉及霸凌學生，然而校長非但不啟動霸凌處理機制，並要求學生跟教師道歉，還縱容教師對學生說：「這是誣告，如果你們再這樣，就要告你們告到死！」

人本指控，這是一間實驗學校，無論在人力或經費上都比一般偏鄉小學充裕許多，卻仍然發生師對生霸凌事件，教育處應追究校長督導不周、任憑暴力事件一再發生，及延遲通報、意圖吃案、教唆學生偽證的責任。

校方澄清，本月11日家長會長帶地方人士到校提出訴願後，隔天就完成校安通報有不當管教事件，後續兩度召開校事會議，並於24日召開防制校園霸凌因應小組會議，正調查釐清真相，朝停聘方向處理。

教育處長翁書敏受訪表示，目前學校已經依校園霸凌防制準則規定，召開防制校園霸凌因應小組會議，後續成組成調查小組進行調查，老師已經調離該班課務，也嚴格要求學校加強巡堂次數跟頻率，保障學生受教權，掌握老師授課情形，調查屬實絕對依法處理。做出最輕行政處分、最重解聘的處份。

縣議員楊華美說，今天接獲家長陳情書，會就校方程序是否符合規定、孩子有沒有立即受到三級輔導的協助，持續追蹤，也希望教育處先穩住老師情緒，靜待調查結果，要求過程毌枉毌縱，還給家長、孩子安心上學的環境。

出席的立委范雲花蓮服務處副主任林育德點出，「不當管教」最多就是把老師記過；但老師對學生霸凌，最重依據《教師法》可予以解聘且終身不得聘任為教師，差別非常大。目前法規讓學校通報後可以「選擇」要走哪個程序，影響後續受害學生安全的保障、以及對於教師違法行為的懲處結果。教育部針對這制度缺失，已啟動「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」的修法程序。

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