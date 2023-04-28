47歲男星「小兵」薛紀綱和妻子王湘涵一起主持兒少節目《下課花路米》聞名，更獲得金鐘獎肯定，未料男方捲入桃色風波，稍早薛紀綱稍早發聲明向家人、觀眾和貴人致歉。據悉，薛紀綱先前主持的節目《Kakudan時光機》，新一季早已籌製，但尚未跟薛紀綱有合作規劃。

薛紀綱1996年出道，在主持領域深耕多年，是金鐘獎常勝軍，曾入圍15次，拿下5次兒童少年節目主持人獎，其中主持的《Kakudan時光機》更在2019、2021年敲響金鐘。該節目剛播畢的一季由薛紀綱主持，但新一季雙方並未繼續合作；對此，原民台表示：「一直以來，《Kakudan時光機》並無固定主持人，每季我們都會依屬性尋找最適合的主持人，最新一季我們早就已開始籌製中。」強調並不是「換人」，只是尚無與薛紀綱（小兵）有合作規劃。

薛紀綱昨（27日）晚間遭資深狗仔葛斯齊爆料不忠，多張與小三親密的證據一一被公開，包括嘴對嘴的自拍，葛斯齊形容兩人的互動跟情侶無異，更強調手中還握有很多更猛烈的證據，認了有沒穿衣服的床照，但沒有影片，尺度「不輸給汪小菲」。

薛紀綱捲入桃色風波後，今（28日）上午承認過錯，在聲明中表示：「身為一位先生、父親以及兒子，我對我的伴侶、女兒和父母所犯下的錯誤、不當的行為及傷害深感痛苦，我深深地傷害了她們的心，也辜負了她們對我的信任。」同時向觀眾、電視台長官及所有的工作人員們致歉，帶給大家不好的示範。其妻王湘涵則心碎回應：「收到這樣的消息真的很難過，很多事情超出意料，對於影響我深愛的孩子、生活和工作，感到非常心痛。請先給我一些思考的空間，謝謝。」