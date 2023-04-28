美國晶片製造商英特爾週四公布財報，上季營收年減36%至117億美元，每股更虧損0.04美元，創下該公司史上最大虧損紀錄，且預估本季將持續虧損。半導體知名分析師陸行之對此表示，英特爾執行長季辛格先前曾放話，強調要彎道超車晶圓代工龍頭台積電，他則抱持懷疑態度，並列出英特爾面臨的4大隱憂。

季辛格先前喊話5年將推進4個世代製程，並彎道超車台積電，陸行之在臉書發文表示，英特爾今年預計投資200億美元，台積電則投入340億美元資本支出，投資少的英特爾能否超車台積電，他抱持懷疑態度。

陸行之提到，英特爾預估第2季營收持穩將成長2％，但今年仍會衰退逾15％，低於美國研調機構顧能（Gartner）預測的今年全球半導體恐萎縮11％，而全球邏輯晶片衰退應會少於10％。他並提出英特爾以下隱憂：

一、第2季毛利率預期為33％，和首季34％差不多，但這些毛利率已經延長部分設備折舊年限，從5年調整到8年，英特爾估計全年減少近23億美元折舊，貢獻4~5％毛利率，但以這樣的毛利率來看，英特爾第2季應該還是虧，要等到下半年毛利率回升到40％，看看能不能由虧轉盈。

二、第1季庫存月數5.06，季增9％、年增29％，第2季營收力道也不強，很難期待第2季庫存月數會明顯下降。

三、資料中心及人工智慧第1季營收只剩37.18億美元，季減14％、年減39％，預期輝達的資料中心及人工智慧繪圖處理器營收可望超車英特爾，搶下龍頭寶座。

四、目前除了遊戲機、筆電CPU，還有輔助駕駛Mobileye能賺錢，其他事業全都虧損，不知道還要等多久，才能看到英特爾斷尾求生，包括減少資本支出以及分割製造部門。