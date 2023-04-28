二林分駐所副所長蘇昱辰表示，該輛保時捷跑車違停在接獲檢舉後將開罰。（孫英哲攝）

蔬果碰瓷？1輛新車價超過7百萬元的保時捷跑車GT4，日前違停在彰化縣二林鎮黃昏市場附近的路口，該地攤商不滿該車違停影響營業，憤而在該車車輪前放置芭樂、胡蘿蔔等蔬果，結果車主看了直接報警處理。警方今天表示，該事件雙方已自行處理，公權力未介入，至於車輛違停則在接獲檢舉後開罰。

從社群平台曝光的影片可發現，當時該輛保時捷GT4跑車停放在二林鎮建國路與自治街口的轉彎處斑馬線，仔看該車的四個車輪竟被放置了芭樂、南瓜及胡蘿蔔等蔬果，而該街口路旁有一攤賣蔬果的貨車攤位。

據直擊民眾表示，該路口位於黃昏市場附近，該輛保時捷停在轉彎處，影響到路旁貨車水果攤營業，才會遭到攤商以芭樂等蔬果當輪擋報復，車主取車時發現前後車輪遭放不明物品，擔心輾過會有危險，因此不敢移動車輛，乾脆直接報警處理。

二林分駐所副所長蘇昱辰指出，該所獲報後隨即派員到場，先將放置於車輛輪胎前的水果等物品移開，因當事雙方決定自行處理，因此警方後續未介入，不過，該輪保時捷停放在斑馬線，依《道路交通管理處罰條例》第56條，可處6百元以上1200以下罰鍰。