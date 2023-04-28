台韓均屬於地窄人稠，高人口密度國家，經濟發展模式與產業結構均極為類似。從產業結構來看我國製造業占GDP比重增加，南韓則下滑：台韓均以出口為導向國家，製造業扮演舉足輕重的角色，我國製造業附加價值占GDP比重由2013年29.1％上升至2022年34.2％，增加5.1個百分點，南韓則由27.8％降至25.6％，減少2.2個百分點，兩國趨勢相反。

製造業各業觀察，我國主要集中在電子及精密儀器業，2021年占製造業54.8％，較2013年提升9.4個百分點，2013～2021年平均成長8.7％，優於整體製造業5.5％。南韓亦以電子及精密儀器業居大宗，但占比較我國低，產業分布較我國相對分散，前6大業別近10年平均成長力道普遍低於我國，致整體製造業10年平均成長2.8％，較我國5.5％略顯失色。

2015年起我國製造業附加價值率超越南韓，2020年達32.5％，為歷年來新高點，高於南韓28.7％，兩國差距拉大至3.8個百分點，顯示我國製造業附加價值率勝南韓。

另外，2020年我國製造業固定投資占全體產業逾4成，高於南韓之34.2％；南韓以服務業居大宗，其中南韓不動產及住宅服務業占比逾2成，我國則占10.6％。我國2013～2020年製造業固定投資平均成長率5.2％優於南韓2.8％；南韓則以不動產及住宅服務業成長8.7％最強，高於我國之1.7％。