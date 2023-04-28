新竹市客家族群約有13萬人，近年新興人口漸移入，客語人口比例下降，說客語的人數也相對減少，市府今年爭取客委會補助，舉辦16場客語說故事活動，8場客語故事志工增能課程，邀請市民一起輕鬆學客語。

新竹市文化局指出，說客語的人數也相對減少，透過客話講故事活動，讓更多原本社區內客籍人士及不諳客語的親子接觸到客語，以提高客語在日常生活的能見度，讓客語及客家文化真正深入市民生活。

文化局今年爭取客家委員會補助，辦理「112年新竹市客話講故事推廣計畫」，自4月起至11月，將在新竹市文化局圖書館辦理16場次「客語說故事活動」、8場次「客語故事志工增能課程」，未來也將結合圖書館館舍空間，於固定地點長期舉辦活動，營造友善客語環境。

今年文化局預計辦理16場客話講故事活動，其中8場將邀請專業師資，結合節慶與日常生活主題，以活潑有趣的方式讓小朋友自然接觸客語；另外8場次將邀請已受過「客語故事志工增能課程」訓練的志工夥伴講授客語故事，展現課程學習成果。

客語故事志工增能課程分為4場次基礎培力課程、4場次進階培力課程，將邀請專業講師教導說故事技巧及經驗交流，除了讓學員學習用客語說故事，也鼓勵學員用肢體語言與民眾互動交流。

第1場「客語說故事活動」將於本周六（29日）上午10點在新竹市文化局圖書館金山分館辦理，將邀請「維尼老師」與「火焰蟲老師」導讀《爺爺的玩具王國》，歡迎市民朋友一起來「講客」。