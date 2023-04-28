大陸銀保監會官網27日發佈《關於2023年加力提升小微企業金融服務品質的通知》，明確2023年全年工作目標，包含2023年總體要繼續保持增量擴面態勢。貸款利率總體保持平穩，並推動小微企業綜合融資成本逐步降低，以及透過金融面支持小微企業科技創新等。

據統計至2023年3月底數據，大陸銀行業普惠型小微企業貸款餘額為25.9兆元（人民幣，下同）、年增率25.8％，較各項貸款增速高14.6個百分點；有貸款餘額的客戶數達到4010.5萬戶。

在支持小微企業方面，該《通知》要求加強服務對接，精準支持重點領域小微市場主體；完善業務模式，拓展小微企業保險保障管道；加強規範管理，搭建服務平臺等。

此外，在重點領域小微市場主體上，《通知》明確支持住宿、餐飲、零售、教育、文化、旅遊、體育、交通運輸、外貿等領域小微企業的合理金融需求，促進經濟復甦，並立足現代化產業體系建設需要，支援製造業、科技型、專精特新小微企業發展，助力產業升級。

就小微企業的科技創新部分，《通知》要求銀行保險機構要圍繞小微企業科技創新、專精特新發展，構建專業化的服務機制，加大內部激勵力道；優化服務模式，綜合運用動產和智慧財產權、供應鏈票據、應收帳款融資及財產保險、責任保險等服務方式。