立委范雲上月舉行記者會，與3名被害人指控台大醫院鄭姓名醫，涉嫌性侵女性，引發輿論關注。另該名醫去年被爆料涉嫌對藥廠女業務下藥性侵，台北地檢署今年1月不起訴名醫，但被害人不服，聲請再議，經台灣高檢署審核後，認為本案偵查不完備，因此已將本案發回北檢續查，北檢已指派婦幼專組檢察官二度分案偵辦中。

今年3月24日，立委范雲與3名被害者舉行記者會控訴，台大名醫多次利用同樣手法性侵女性，但被害人申訴後，台大以被害人是執行職務為由拒絕處理，以致這位名醫兼教授，至今未遭受任何懲處，呼籲台大儘速調查與懲處，不要再卸責。

3名被害人指控，該名醫總是單獨約被害者到同一間居酒屋用餐，上廁所回來喝了飲品後，就失去記憶，醒來時人已經在汽車旅館，加害者就在身旁。

台大當時回應，校方去年收到檢舉案件後，即送校內性騷擾防治委員會、教評會審理是否暫時停聘靜候調查。因當事人曾向該公司報備該餐敘為公務相約，校內性騷擾防治委員會認定應由僱用的雇主受理此案。因此本案並非台大可受理的範圍，既為不受理案件，故無調查結果，亦無須通知主管機關。

台大強調，學校皆以現行的法律進行相關調查與處置，如當事人循司法救濟後經司法機關判定本校教師涉有犯罪確定者，校內即會依《教師法》相關規定辦理。

不過，該名醫除遭立委指控外，另去年被藥廠女業務提告遭名醫帶到摩鐵乘機性交。女業務控稱，她和這位名醫去年6月20日到台北市松江路某餐廳餐敘，席間感覺有點昏沉，清醒後發現自己躺在摩鐵床上，她無力反抗，被名醫性侵得逞。

檢方首次調查時，依據當時從餐廳載2人到摩鐵的計程車司機證稱，女業務當時神智清醒，不僅和醫師正常交談，還能指導他到摩鐵路程，另監視器畫面顯示，女業務行走時無須攙扶，看不出女業務有神志不清狀態。

檢方依據女業務及名醫的LINE通聯記錄，發現女業務事後返家，還傳訊跟名醫報平安，並回文「感謝老爹」，加上女業務報案檢傷後，警方未在她體內驗出藥物反應，認定名醫性侵罪嫌不足，今年1月不起訴名醫。

但被害女業務不服，向台灣高檢署聲請再議，高檢署審核後，認為全案偵查不完備，有再行偵查必要，已將本案發回北檢續查。北檢日前已簽分「偵續字」案，指派婦幼專組檢察官二度偵辦本案。

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