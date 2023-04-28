台灣證券交易所昨（27）日公告第9屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵公司連續6年排名前5％，日前也獲社團法人中華公司治理協會CG6013（2021）公司治理制度評量特優認證。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，自2016年掛牌上市以來即積極參與公司治理評鑑，希望透過外部檢視機制，有效落實誠信經營並善盡企業社會責任。自首度參加評鑑迄今，台灣高鐵連續6年保持在前5％佳績，更第五度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10％，顯示落實公司治理精神，已深化成台灣高鐵的DNA。