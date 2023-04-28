創意第一季營收65.29億元，較去年第四季減少19.2％，毛利率31.9%、季減少1.1個百分點，年減少4.2個百分點，稅後純益9.35億元，季減少30.5％達、年成長71.6％，每股稅後純益6.97元。

日系外資表示，創意第一季財報符合預期，也重申其全年強勁成長的預估，看好SSD產品以及網絡產品。目前也看到創意積累了幾個AI相關的5/7奈米項目，主要得益於其具有競爭力的先進封裝技術(APT)IP的設計專業技術， 相信這些項目進入量產，並推動AI相關營收時，創意將逐漸得到回報，有鑑於對創意2024~2025年盈利強勁增長的預期，將創意評等由持有調升到優於大盤。

日系外資表示，預計創意第二季營收與第一季將持平，全年營收在SSD和網絡項目推動下，依舊強勁可期。由於創意在先進節點具有競爭力，相信創意已經獲得數個5/7奈米AI項目，並看好創意將繼續贏得AI項目，並期待它看到AI項目未來兩年進入量產，推動盈利強勁增長，故將創意2024年每股收益提高7%，基於對創意的正面看法，也看好其2025年每股收益落在49元、年增長27%，並將創意目標價由875元調升到1070元。