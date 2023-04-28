《摘星甜點王》法國百萬網帥利雅德飾演「世界冰淇淋甜點冠軍」亞齊德（台北双喜電影提供）

《摘星甜點王》法國百萬網帥利雅德飾演糕點師亞齊德，特地到廚房當學徒（台北双喜電影提供）

2023年法國L'Alpe d'Huez喜劇影展《摘星甜點王》改編真人真事，講述「世界冰淇淋甜點冠軍」亞齊德帶著希望跟糕點戰勝一切困境而成功的故事，由法國知名百萬網帥利雅德貝萊區主演，《福爾摩斯：詭影遊戲》副導演塞巴斯蒂安首次擔綱長片導演，畫面拍出精緻甜點製作的過程，超級療癒讓人看了食指大動，故事勵志感人，笑中帶淚，絕對是今年最美味的電影。

「用甜點扭轉逆境，創造美味奇蹟」，《摘星甜點王》主角亞齊德從小就夢想成為1名頂尖的糕點師，但在寄養家庭生活的他，沒什麼機會能接觸類似的領域。但不屈不撓的決心跟膽大心細的個性，加上廚藝的天分，讓他如願在許多世界頂級主廚的麾下學習，為了擺脫貧困底層的人生，也為了實現贏得世界冠軍的夢想，前方不管有多少阻礙，他始終堅定的勇敢追夢。

飾演主角的是法國網紅利雅德，他以搞笑短片和模仿防彈少年團等影片，在社群平台圈了數百萬粉絲，去年被法國行銷策略雜誌《Stratégies》評為「年度影響力人物」並在坎城影展訪問李政宰，機智的表現逗樂對方，影帝承諾：「來韓國跟我聯絡，我帶你去吃好料」這位網帥完全沒在客氣，隨即飛往南韓讓李政宰請客，兩人合照引發網友熱烈討論。利雅德正因這種大方又率性而為的人格特質，讓他一直擁有高人氣，也是成功的關鍵，因為一直想脫離舒適圈的他，過去三年參加過許多電影試鏡，2021年無意間在坎城紅毯遇到《摘星甜點王》一位製片，對方跟他攀談，利雅德不懂裝懂跟著侃侃而談，竟意外獲得了角色，導演塞巴斯蒂安笑虧：「為此，他還接受甜點跟冰雕的嚴格培訓，在廚房跟學徒們一起練習：「在此之前，我從沒碰過擀麵棍，現在我已經能製作各種甜點，超酷！」

同樣也在追夢跟尋求機會的，還有導演塞巴斯蒂安，長期在影音相關產業擔任幕後的他，一直有個導演夢：「我透過亞齊德看到自己的影子，我在電影界跟他在甜點界的職涯很相似。他渴望成功跟走出困境的心，讓人動容」為了抓住拍電影長片的機會，塞巴斯蒂安當時剛從癌症康復，正在住院休養，這也成了他抗癌成功的重要因素，導演也運用他過往經驗，讓每道甜點製作畫面都美得像藝術，並掌握故事節奏讓觀眾能體驗情感起伏，希望透過作品激勵大家「永不放棄，朝夢想前進」。《摘星甜點王》5月19日全台上映。