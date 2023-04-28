國科會臺灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena）於2021年起，推動TTA Talk以鼓勵教授及學生將研究技術應用於產業，並發揮改變社會的影響力，故邀請來自各科技領域的創業家分享自身創業經驗，今年首場活動於26日以「科技新創x藝文/人文」為主軸走入臺灣大學。

國科會產學處許增如處長表示，國科會致力於協助臺灣新創全球發展，除了引進國際資源，亦持續導入各式新創活動，促進新創發展及活絡科研新創生態圈，如TTA TALK目的是結合科技、人才、啟發三大元素，帶動校園創新創業的實踐。而臺灣大學丁詩同副校長也表示，科技引領跨領域、跨產業的創新，是創業家實現價值最大化和回饋民生社會的關鍵要素，希望全臺各大專院校也能利用機會不斷地進行跨領域的學術、產業和創意交流。

臺灣大學身為人才培育、學術研究與產業創新的重鎮，在校園創新創業的經營一直不遺餘力。臺大更積極整合校內研發能量，建構校園中完整的創新創業生態圈。臺大產學合作總中心匯聚鏈結國內外頂尖企業的資源，聚焦前瞻創新研究，協助更多校友提升創新能力與創業精神，助臺灣新創產業接軌國際。

此次邀請了皆為臺大校友的二位青年創業家，英屬維京群島商PicSee公司的共同創辦人Ray Wei，和洞見未來科技股份有限公司的創辦人暨執行長陳柏儒，分享他們創業的動機、挑戰及打入市場的心得。PicSee從2016年起，成為各產業縮短網址的重要工具，管理的網址數量已經突破10億次，每天可創造約600萬次的點閱，其目標是打造世界級的網路服務。方選於現場分享如何利用所學資源應用到創業職涯上，也建議初期創業者可利用尚未被解決的問題進行成果和市場的驗證，並善用適合之行銷策略吸引潛在客戶主動洽談合作。同時也勉勵有意創業的青年來賓，台灣團隊擁有的技術不亞於國外，可藉由豐富自身在國外的歷練，提升個人眼界與市場觀點。

而洞見未來科技股份有限公司的陳柏儒本身即為聽損者，長期配戴助聽器，故發展AI聲音處理技術，推出對使用者更友善的助輔聽產品和中高階無線耳機。陳柏儒對於科技和創新有著非常深刻的見解和熱情，從技術研發到市場需求，他親身掌握不同領域的產業知識，除了談到家人支持是創業成功的重要因素外，也提出團隊中的決策者需要經過時間的磨練，才能成功掌握管理核心成員並帶領團隊成長。

國科會TTA Talk挖掘各領域人才，分享其投入創新創業的經驗和歷程，每一場走入全臺不同的校園，啟動地方化佈點，提供創業種子和養分，帶動臺灣科研創新的多種可能性，呈現創業旅程中的所有挑戰、風景和成就。