女星晏柔中因參加《全明星運動會》獲得許多關注，18日無預警宣布懷孕喜訊，同時公開和同門師弟楊孟霖的戀情，受到外界一片祝福。日前兩人舉辦寶寶性別派對，邀請圈內好友到場見證，男方卻在結果公布後竟作勢走人，逗趣反應讓眾人笑翻。

晏柔中昨（27）日分享寶寶性別派對的花絮，透露在戳氣球前，腦袋一直處於放空的狀態，不敢猜想胎兒的性別，但在戳下去的那一刻，才發現自己希望的是女兒，不過她挺滿意結果的，「是個小少爺！」並興奮公開胎兒的乳名「小楊桃」。

而楊孟霖先前參加別人的性別派對時，總是開玩笑說：「如果是男生就要先離開。」沒想到自己將迎來兒子，當下還立刻奪門而出，搞笑的舉動被晏柔中笑虧：「這次自己說到做到演全套！其實自己開心的要死，有人陪他打電動了。」

貼文一出，不僅湧入藝人好友祝福，也引來粉絲留言恭喜，「直接離開我笑死！恭喜柔媽媽入住男生宿舍」、「男女都好，健康就好」、「大少爺跟小少爺一起愛柔柔公主」、「恭喜有小少爺可以陪大少爺打遊戲打球了」、「反應好真實好可愛」。

此外，參與性別派對的藝人好友，包括王子（邱勝翊）、宇宙（林思宇）、盧彥澤、房思瑜、施柏宇等，就連先前順利生子的吳姍儒（Sandy）、粿粿也到場見證，可見兩人在演藝圈培養的好人緣。