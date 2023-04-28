台北市政府地政局今天發布2022年第4季房市指標溫度計指出，住宅市場供給面由偏熱黃紅燈轉穩定綠燈，構面分數下降。

在需求面，則維持偏熱黃紅燈，構面分數微幅上升；交易價格面維持過熱紅燈，構面分數持平；交易量能面維持偏冷黃藍燈，構面分數下降；負擔面則維持過熱紅燈，構面分數持平。

地政局指出，去年第4季供給面由偏熱黃紅燈轉穩定綠燈，構面分數高於前1年同期、前5年均值及前10年均值，顯示市場供給略有降。

地政局指出，受到核發住宅類使用執照宅數、住宅建築貸款核准金額及住宅建築貸款周轉率指標下降影響，構面分數由6.75分下降至4.75分，惟仍高於前1年同期（黃藍燈3.50分）、前5年均值（4.43分）及前10年均值（3.98分），近期市場供給略有降溫。觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期供給尚稱穩定。

在需求方面，第4季維持偏熱黃紅燈。受到遷入可能戶數及登記結婚對數指標上升影響，構面分數由7.00分上升至7.33分，高於前1年同期（綠燈4.67分）、前5年均值（5.37分）及前10年均值（4.98分），近期市場需求持續增溫。觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期需求緩步成長。

至於交易價格，第4季維持過熱紅燈。本季各項指標及構面分數仍居高不下，構面分數已連續4季維持10.00分，高於前1年同期（紅燈9.60分）、前5年均值（9.02分）及前10年均值（8.60分）。觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期市場價格走勢持續走高。

另外在交易量能方面，去年第4季維持偏冷黃藍燈。受到買賣移轉棟數及建物買賣周轉率指標下降影響，構面分數由3.33分下降至2.67分，低於前1年同期（綠燈6.00分）、前5年均值（5.42分）及前10年均值（4.66分），近期市場交易量能趨弱。觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期市場量能持續下降。

至於在負擔面，第4季維持過熱紅燈。各項指標及構面分數皆持平，維持9.00分，較前1年同期持平（紅燈9.00分），高於前5年均值（8.00分）及前10年均值（8.19分）。觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期住宅負擔仍高。