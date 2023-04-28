台南市某長照中心1名女性護理師，趁工作之餘也取名「護濕辣嬌」經營交友平台直播，為爭取網路流量賺外快，竟然自己在辦公室及病房內拿按摩棒「自嗨DIY」的影像讓觀眾抖內，引發社會譁然。長照中心事後遭罰6萬元並公布負責人姓名，女護理師則依妨害性自主、性騷擾防治、妨害秘密、猥褻等罪送辦，台南地院判處拘役50日，沒收所得25萬元。

根據判決書，該名27歲的辣妹為臺南某老人長期照顧中心之護理師。法官查出，她於民國111年6月中至8月間不詳時間，多次在照護中心病房、辦公室處所，裸露其下體、使用按摩棒自慰，並在具付費會員資格者才能觀覽直播之UT網站，以暱稱「護濕辣嬌」帳號，直播公然猥褻過程，一個多月就賺進25萬元。

市府社會局與台南市警二分局獲報展開調查，找到疑似當事人的阿公，阿公坦承「被服務」後，但護理師否認，社會局以該長照中心未能善盡督導管理職責，導致照服員、護理師對住民有猥褻等不當行為，先依《老人福利法》裁罰6萬元，並公告其名稱與負責人的姓名，還限期1個月內完成改善。

法官審理後認為，女護理師將其裸露下體、使用按摩棒自慰之猥褻行為影像上傳直播網站供人觀覽，藉此賺取金錢，敗壞社會善良風俗，惟念及被告犯後坦承犯行，態度尚可，判處拘役50日，沒收所得25萬元。