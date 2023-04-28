詹姆士（右）模仿Albee看到美食的驚訝表情。（八大提供）

美食旅遊節目《詹姆士出走料理》深獲觀眾喜愛，上周以有線收視1.04遙遙領先同類型節目，在全國分眾24－49歲收視以0.67數字，稱霸當日全台美食旅遊節目冠軍。本周詹姆士將帶著Albee到嘉義，探訪當時採用大量檜木建造，擁有百年歷史的東市場，2人還挖掘到連嚐遍天下的詹姆士也沒吃過的特色小吃。

日前詹姆士和Albee前進嘉義東市場品嚐在地人的下午茶「魯熟肉」，也就是俗稱的「黑白切」，店家端上桌的是在地人推薦必點的地瓜米血和蟳粿，詹姆士大啖美食後分享：「吃起來跟我們一般吃的豬血糕口感類似，但因為放了地瓜，所以多了一個很明顯的地瓜香氣。」

另一道特色小吃則是主要用麵粉、蛋、荸薺、豬後頸油脂丁一起蒸煮，然後再依各家口味偏好，加入南瓜泥、紅蘿蔔泥或其他蔬菜等製作而成的「蟳粿」，獨特風味讓詹姆士難忘，他吐露自己的母親是嘉義人，但驚訝自己竟然是透過節目首次嚐到「蟳粿」的好滋味。

隨後2人再到人氣爆棚的排隊美食「網絲肉捲」攤位，Albee一看到老闆娘俐落補網、斷筋、包肉捲的動作，就像做手工藝一樣精巧細心，不經意露出一臉吃驚的呆萌樣，詹姆士忍不住提醒她：「我們錄影的時候，專注看、學習，但有一個重點，嘴巴閉起來！」讓Albee瞬間羞紅臉笑翻。

而嘉義東市場也是料理人的天堂，詹姆士看到西瓜綿、A菜心、酸豇豆等多種店家特製的醬菜，立刻購物慾大爆發，笑說看到什麼都想買。《詹姆士出走料理》每周日晚間8點在八大第1台播出。