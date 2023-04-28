台中市議員江和樹(中)認為，商品過期近10年，太扯了。（潘虹恩攝）

該產品製造日期2013年3月15日、有效日期2014年3月15日。（潘虹恩攝）

台中一名洪先生日前和友人團購紅燒蹄膀，食用後卻發現「味道酸酸的」，一看產品標籤，赫然發現竟是2013年製造、過期近10年！他趕緊通知一同訂購的親友，並向台中市議員江和樹陳情。江和樹28日表示，衛生局將前往該公司進行稽查。

洪先生表示，他和朋友一起團購，在網路買了近20袋紅燒蹄膀，本月18日拿到商品，結果只吃了一點，覺得口感酸酸的就丟掉了。替他們代購的友人有退錢給他，但是是友人自掏腰包還是廠商賠錢，不得而知。

江和樹表示，接獲陳情後，他有去看業者的臉書粉專，該品項1包800克、價格350元，跟洪先生購買的商品吻合，但洪拿到的蹄膀，製造日期是2013年3月15日、有效日期為2014年3月15日，「怎麼會有這麼扯的事情」，過期近10年還在賣，希望業者解釋清楚。

江和樹補充，商品製造日期的標示不是印在包裝上，反而印在標籤上，這樣是不是可以把標籤撕掉，更改日期再重貼，懷疑有改標之嫌；攸關民眾身體健康，希望市府重視、調查清楚。

衛生局食品安全處秘書蔡文哲說明，衛生局將與當事人聯繫，了解購買、取貨等相關細節，並啟動稽查人力前往該公司位在沙鹿的營業處所進行稽查，如查獲逾期食品，將依違反《食品安全衛生管理法》處6萬元以上、2億元以下罰鍰；如有標示錯誤則處4萬以上、400萬以下罰鍰。

法制局表示，民眾如買到過期食品致財產或健康損害，得檢附具體事證（如發票等購買憑證、就醫診斷證明及損害事證等），依《消費者保護法》規定向業者請求賠償，如無法達成協議，可向台中市政府消費者服務中心提出申訴。

消保官提醒，如因故意或過失致販售過期食品造成多數消費者損害者，除自己商譽受損及刑事責任外，消費者得依《消保法》第51條規定，請求損害額1至5倍的懲罰性賠償金。