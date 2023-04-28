北市首創中高齡者暨高齡者友善企業認證，並邀請企業與會分享。（張芷瑜攝）

受少子化影響，產業面臨缺工，如何找到勞力來源成為當務之急，北市首創中高齡者暨高齡者友善企業認證，4月1日開放申請到6月30日，北市就業服務處長何洪丞說明，截止後會利用2個月評選，預計9月辦頒獎典禮，10月邀請得獎企業舉辦聯合就業博覽會，歡迎長輩來投履歷。

勞動局長高寶華表示，中高齡就業是趨勢，北市作為領頭羊，首創中高齡者友善企業認證，且受少子化影響，讓缺工嚴重，勞力來源是青年人投入職場、外籍移工加入職場、中高齡者重返職場，青年勞力受少子化影響緩不濟急，外籍移工未來輸入人力也會因其國家發展減少，中高齡就業成為可以著力的解方。

何洪丞說明，台北市銀髮友善企業認證從4月1日開始受理報名到6月30日截止，預計辦理15場企業說明會，已辦完10多場次，也有逾百家企業表達有意願報名，之後會利用2個月評選，預計9月辦頒獎典禮，10月則邀請得獎企業舉辦聯合就業博覽會。

何洪丞也說，人生歸屬感是重回職場關鍵，且職場上青銀可共事，長輩去社區大學或當志工，同儕間仍是銀髮者，很多人希望接觸年輕人，職場就是好環境，鼓勵長輩投遞履歷。

友善認證標章設計有「友善、銀髮、專注、豐富閱歷」的理念，何洪丞說明，以「友」字為主體，加入銀髮、眼鏡及魚尾紋意象，象徵銀髮友善，配色結合勞動局LOGO藍與橘色系設計，藍色象徵藍領勞動者，橘色老花眼鏡代表團結的中高齡及高齡就業者。

認證發布現場有33家企業出席，交流銀髮就業，有企業表示，透過認證說明會，知道除了創造良好就業環境，也要注重中高齡朋友的心理狀態，會幫中高齡就業者辦聚會，並彈性調整工時；也有企業分享，長輩有很多技術跟經驗可傳承，加上他們也想展現專業，入職會舉辦送香蕉活動，讓大家交流破冰。