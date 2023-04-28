國民黨高雄市黨部主委羅世雄。（資料照,柯宗緯攝）

民進黨高雄市第3選區（左營、楠梓）立委劉世芳先前宣布不角逐連任，引發各界譁然。國民黨高雄市黨部主委羅世雄今(28)日認為，國民黨這次在這區贏的機會非常高，並強調明年高雄一定會有國民黨的區域立委產生。

羅世雄今接受《POP撞新聞》節目訪問，主持人黃暐瀚問及左楠區是否為國民黨這次在高雄勝率最高的區時，羅世雄認為，劉世芳在雙執政且是現任立委情況下決定不參選，顯示藍軍有可能會贏。黃暐瀚問道，是否劉世芳意識到再選可能不會選贏，羅世雄表示，可以做這樣的合理推論。

國民黨在左楠區人選包括李眉蓁、張顯耀、孫建萍、陳玫娟以及陳麗珍，羅世雄表示，今下午將開協調會，由他們共同指定民調機構做民調，選出最強候選人。羅世雄強調，這區最後贏的機會非常高，他非常有信心。

羅世雄表示，去年左楠區議員選舉，國民黨當選五席，這次立委選舉一定要團結，若是三腳督的情形下，恐再吃一次敗仗，必須小心翼翼。