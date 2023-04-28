台北榮民總醫院為防範醫療暴力事件發生，強化醫護對醫療暴力之緊急應變能力，28日與轄區永明派出所辦理「醫療暴力應變實況演練」（北榮政風室提供）

台北榮民總醫院為防範醫療暴力事件發生，強化醫護對醫療暴力之緊急應變能力，28日與轄區永明派出所辦理「醫療暴力應變實況演練」（北榮政風室提供）

台北榮民總醫院為防範醫療暴力事件發生，強化醫護對醫療暴力之緊急應變能力，28日與轄區永明派出所辦理「醫療暴力應變實況演練」（北榮政風室提供）

台北榮民總醫院為防範醫療暴力事件發生，強化醫護對醫療暴力之緊急應變能力，28日與轄區永明派出所辦理「醫療暴力應變實況演練」（北榮政風室提供）

台北榮民總醫院為防範醫療暴力事件發生，強化醫護對醫療暴力之緊急應變能力，28日與轄區永明派出所辦理「醫療暴力應變實況演練」（北榮政風室提供）

近年醫療機構屢傳醫療暴力事件，造成醫護及相關人員身心傷害，台北榮民總醫院為防範醫療暴力事件發生，強化醫護對醫療暴力之緊急應變能力，28日與轄區永明派出所辦理「醫療暴力應變實況演練」，讓第一線醫護了解醫療暴力發生情境，以及啟動緊急求救防暴機制，即時通知駐衛警、保全及派出所警力支援，演練過程逼真。

北榮因醫院急診室、精神科病房是暴力行為發生的高危險處所，今天演練特別選定急診室和精神科病房做為實況演練場地；精神病房模擬思覺失調病人情緒失控，對醫護暴力攻擊。

另急診室模擬病人因疑藥物濫用，留院觀察期間要求施打助眠藥劑，並在急救室大聲咆哮，對醫護人員實施言語及暴力攻擊，破壞醫療設備，醫護立即啟動防暴應變機制，按壓防暴腕錶、呼救警鈴、警民連線，駐衛警及保全趕赴現場處理，永明派出所員警接獲通報即時到達現場處理，演練過程逼真。

北榮主秘向為平說，建構安全的工作環境與保障員工人身安全，醫院責無旁貸，北榮已在急診室、精神科病房陸續建置暴力防治緊急呼救系統，病房護理站也新增具有錄音功能的安全監視錄影設備，未來將投入2000多萬元全面改善監視設備頻寬，結合智慧醫療醫院計畫，運用資訊科技建置完善保護設施，有效維護工作同仁執行醫療業務安全，另外對於醫療暴力事件，醫院除適時給予同仁關懷外，並秉持醫療暴力零容忍的立場，追究施暴者法律責任。