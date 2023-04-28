高雄公辦都更和捷運聯合開發，招商說明會三連發，繼4月20日的「左營機20公辦都更」之後，捷運黃線Y10站和橘線O13站招商，28日同步舉辦招商說明會，熱度不減，吸引50多家建設公司、營造公司、壽險業、開發銀行、建築師事務所、以及不動產投資顧問公司共60人與會。

主持招商說明會的高雄副市長林欽榮指出，陳其邁市長大力推動捷運建設，在「四線齊發」的政策助攻之下，高雄捷運路線的延伸，獲得顯著成長，從2020年的56公里，到2021年～2022年間的輕軌C17站到C24站通車，已增至61公里，今年底在輕軌C24站到C32通車之後，總公里數將來到66公里，如果再加上2030年黃線、紅線的岡山線和林園線陸續完工，將達114公里，高雄也將成為真正的捷運城市，因此，沿線TOD開發，也全面啟動。

林欽榮表示，串連高雄市區核心生活圈交通路網的捷運黃線，已在去年底開工，首次公告招商的Y10站聯合開發案，基地位處科工館、高醫生活圈，緊鄰台鐵民族車站，南鄰鐵路地下化綠園道，未來，透過地下連通雙基地及雙車站。

Y10站聯合開發案的土地使用分區為「特定商業區」，土地使用項目比照一般商業區，住商比例沒有限制，除了規劃一、二樓為商業及公共服務設施，其餘可由投資人自行規劃住宅或商業使用，面積2,300坪，容積率630％，可開發量體達3萬坪，地主分配比例為31％，高市府分回房地，出租或出售，提供南台灣S產業廊帶、以及亞灣2.0政策的企業安家住宅使用。

另一處基地橘線O13站，基地位於鳳山區橘線大東站1號出口，與大東藝術中心、大東濕地公園為鄰，周邊還有台鐵鳳山站、鳳山區公所、長庚經營的市立鳳山醫院，生活機能良好，該案已經在今年4月14日再次公告徵求投資人。

林欽榮表示，O13聯開基地面積3,600坪，容積率達630％，可開發量體達4.4萬坪，土地使用項目比照一般商業區，住商比例沒有限制，除低樓層規劃為100坪公共托育、121坪日間照護中心等公益設施，其餘可由投資人規劃住宅或商業使用，此次公告內容，將地主分配比例調整為30％，取消權利價值權利金機制，未來，高市府將分配聯合開發之後的房地，並得分為2期開發，有效降低開發資金壓力。

他說，聯合開發不僅是土地開發方式，也是引導地方再發展的政策規劃工具，更是進行大眾運輸場站周邊的城市TOD加值工程，國內外已發展捷運或輕軌的各大都市，都大力推動場站周邊聯合開發，因為，透過捷運系統興建及聯開配套，可以帶動地區活動人口進駐，同時培養捷運運量，透過引導民間投資注入經濟活水，進而帶動地區再發展，期待Y10及O13的聯開案，能作為三民及鳳山地區繁榮宜居的新動能，提供優質生活服務及綠色交通新體驗。