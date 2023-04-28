宜蘭縣政府為鼓勵適齡婚育，今天（28日）宣布舉辦「幸福唱遊．緣定蘭陽」單身聯誼活動，活動全程免費，只要參加聯誼、配對成功，且在2年內結婚的新人，縣府還會贊助2萬元婚紗拍攝，以及2萬元的旅宿，總價值達4萬元的結婚好禮。

宜蘭縣舉辦的單身聯誼是第2次辦理，去年有140人報名參加，有35對交往，尚未有人結婚。縣府民政處說，去年報名時，男性相當踴躍，但女性較為含蓄，報名較晚額滿。

今年的單身聯誼有2場次，第1梯次今起開始報名，主題是「青蔥情牽湖畔萌戀」，時間是6月3日；第2梯次是8月7日上午9時開放報名，主題是「微醺愛情秋戀饗宴」，時間是10月14日。各場次男女各限30人，活動全程免費，僅收取500元保證金，一律採網路報名，報名網址：https://civil.e-land.gov.tw/。

參加對象年齡為25至45歲，設籍宜蘭縣或在宜蘭縣就學、就業的民眾。

民政處表示，今年活動結合在地文化特色，有安排輕旅行、食農手作、電影、美食等活動主題，相約有共同愛好的男女一起出遊，更有機會遇到興趣相投的人生伴侶。

縣長林姿妙表示，縣府舉辦單身聯誼活動，更推出速配獎及結婚好禮；宜蘭的幸福指數曾被評比為全國前3名，但不少民眾因為工作繁忙，蹉跎人生大事，希望宜蘭能成為幸福的城市，民眾也有美好的歸宿。