《沙贊！眾神之怒》即將上架（MyVideo提供）

《日麗》被譽為口碑極佳的藝術電影。（MyVideo提供）

《我的鯨魚老爸》布蘭登費雪強勢回歸問鼎奧斯卡之作（MyVideo提供）

《詐團圓 》強檔國片搶先首播（MyVideo提供）

5月電影強檔片單出爐！車太鉉主演寵物療癒系電影《超完美狗保姆》5／12於MyVideo獨家首播，溫馨喜劇《詐團圓》5／13搶先上架。而好萊塢男星布蘭登費雪問鼎奧斯卡影帝的演技巔峰之作《我的鯨魚老爸》，將於5月19日上架。經典恐怖片系列最新續集《驚聲尖叫6》 、DC超級英雄電影《沙贊！眾神之怒》、凱特布蘭琪化身古典樂天才指揮家的《TÁR塔爾》等，都在5月MyVideo看得到。

經典驚悚電影《驚聲尖叫》去年重啟後獲得票房佳績，今年再度推出續集《驚聲尖叫6》，主角寇特妮考克斯（Courteney Cox）和主演影集《星期三》爆紅珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）回歸主演，同樣叫好又叫座，北美首週開票成績更以4450萬美金票房，創下系列由史以來最佳紀錄。近來人氣夯的珍娜奧特嘉在接受訪問時，被問到如果暗黑女孩「星期三」大戰《驚聲尖叫》裡的鬼臉殺手誰會贏，她立刻給出了肯定的答案，「我覺得她（星期三）會先打倒他！」

沉寂已久的演員布蘭登費雪憑藉電影《我的鯨魚老爸》回歸影壇，化身272公斤的中年男子，面臨種種人生危機，以突破自我的精湛演技獲得絕佳好評，職涯再創顛峰。雖然收到如此大的迴響，但走過演藝低潮的布蘭登費雪在受訪時表示，他永遠不會對己的現況感到滿足和安逸，「我永遠不會有那麼舒服的狀態，我無法擺脫一種感覺，就是隨時會有人走進房間告訴我，我是個騙子，或者說我有『冒牌者症候群』，我會覺得有人會給我一條洗碗巾，叫我趕快回去工作。可是我希望自己永遠不會失去這樣的感覺，因為我還沒足夠的證明自己，為此我需要越來越大的挑戰。」

布蘭登費雪片中為詮釋身形巨大臃腫的中年大叔，除了在拍攝前必須花上6小時化妝，還得穿上重達上百公斤的特殊服裝，光是前置準備作業就不容易。對於片中與他朝夕相處的「假體服裝」，他坦言：「我絕對不會稱之為『肥仔裝』！」他解釋說，讓演員穿上特殊服裝或裝備來模仿肥胖角色，這件事在好萊塢演藝圈逐漸走鐘，許多人讓體態健壯的演員，使用特殊妝容來呈現肥胖，只是為開一個低俗玩笑，或著是只為了詆毀一個角色。他認為，飾演這類角色應是要消弭大眾偏見，而非更忽視問題、加深刻板印象。

除了《驚聲尖叫6》、《我的鯨魚老爸》外，導演史蒂芬史匹柏執導的青春成長故事《法貝爾曼》、恐怖喜劇片《熊蓋毒》、獲獎無數的《TÁR塔爾》、DC超級英雄電影《沙贊！眾神之怒》、傑瑞德巴特勒主演動作災難片《迫降危機》、黃晸玟攜手玄彬拯救人質的《火線交涉》、布魯斯威利主演系列最終章《俠探特攻：驚爆獨立日》、口碑絕佳的藝術電影《日麗》。此外，溫馨韓影《超完美狗保姆》5／12起於MyVideo獨家首播，MyVideo投資出品的《詐團圓》於5／13搶先首播。