台中市政府推動一區一親子館，台中市議員黃健豪28日質詢時表示，北屯區0-6歲人口1萬8767人全台中市最多，卻跟其他人數較少的區都僅1座親子館，要求市府不要追求「齊頭式平等」，規畫在北屯再增建1座親子館。社會局長廖靜芝則回應，西屯、北屯較繁榮，資源較多，未來將視區域托育服務資源評估資源布建與分配。

台中市議員黃健豪說，台中市目前共有12座親子館，北屯區目前也在同榮社會住宅1樓規畫設置親子館，約131坪，預計2024年底開幕，先前曾詢問市府是否能再新增1座親子館，市府則回應，基於區區親子館布建計畫，將優先於未設置親子館的行政區布建親子館。

黃健豪指出，北屯區即將突破30萬人，0-6歲人口數達1萬8767人為全市最多，未來北屯親子館的使用需求勢必大增，石岡區人口數1萬4127人、和平區1萬891人、后里區5萬3750人都有規畫親子館，但北屯區有許多里，個別人口數就超越台中市其它區的總人口數。市府不應只追求「區區各一座」的齊頭式平等，而應該考量實際人口數及人口結構，盡快在北屯規畫設置至少第二處親子館。

社會局長廖靜芝指出，市府政策為區區有親子館，每一區原則先設立一個，當各區均布建完成，再考量第二階段，因西屯、北屯較繁榮，資源相較和平區、石岡區更多，因此現階段僅建設1座。

社會局表示，目前已補助民間團體在北屯辦理1處托育資源中心據點，並運用托育資源車，主動將服務深入北屯提供外展服務，目前全市有6處外展服務據點；北屯親子館預計2024年開辦，未來將視區域托育服務資源評估資源布建與分配。